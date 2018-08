Negozi aperti fino a tarda notte, il concerto di Lello Analfino in piazza San Francesco, spettacoli in strada e la Via Atenea torna a ripopolarsi come non si vedeva da tempo. L’estate agrigentina entra nel vivo e in città c’è voglia di sano divertimento. Merito dell’iniziativa “R-Estate a Girgenti”, la rassegna di numerosi eventi che tutti i weekend di agosto animerà il centro storico, promossa dalle attività commerciali di via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco. Dopo il debutto di venerdì scorso conclusosi con l’atteso concerto di Lello Analfino, presentato da Riccardo Gaz, al Mojo, in piazza San Francesco, la rassegna è proseguita anche ieri sera con altre numerose iniziative. Tutto questo mentre a San Leone continua a riscuotere tanto successo lo Street Food Festival. Il lungomare di Agrigento una volta tanto senza auto, diventato per 4 giorni punto di riferimento del cibo da strada, non solo siciliano ma anche internazionale. Un’occasione imperdibile per gustare le prelibatezze siciliane che ci contraddistinguono nel mondo ma anche per sperimentare pietanze celebri che arrivano dall’estero. Spazio però anche al pesce fritto e alle carni come i tradizionali arrosticini di pecora, tipica pietanza abruzzese. Molti piatti appartengono alla nostra tradizione come il panino con panelle, con la “meusa”, le fritture di pesce, mignolate e tanto altro ancora.

Fra gli chef presenti, si potranno trovare proposte di cucina indiana, iraniana, spagnola, turca ed altre gustose contaminazioni mediterranee. Esplosioni di gusto per tutti i palati ed anche una linea “glutine free” per andare incontro alle esigenze dei celiaci.

Dopo il successo di Palermo e Catania la formula vincente dello “Street Food Fest” approda ad Agrigento e riscuote lo stesso consenso. Sul lungomare Falcone e Borsellino oggi domenica 5 agosto, ultimo giorno per conoscere gli oltre 20 street fooders. Tutto questo facendo una sana passeggiata e parcheggiando la macchina lontano dagli snodi più caotici.

Nelle tre serate del festival non sono mancati interessanti cooking show dedicati alla cucina senza glutine, lo chef Andrea Condorelli e il giornalista Nino Aiello hanno presentato “La bontà dell’altro coppo” dedicato ai celiaci. Per la musica spazio al doppio concerto degli AT Alcooltestpositivo e Luca Burgio e Maison Pigalle. Apertura degli stand sul lungomare anche oggi alle 17.30.

Tornando al centro di Agrigento, il salotto della città tornerà ad animarsi anche il prossimo fine settimana. Previsti concerti itineranti, flash mob, musica dal vivo e perfino dj set con calici in dispensa. Nel corso delle serate non mancheranno degustazioni, proiezioni video ed eventi animati.

Ultima modifica: 5 agosto 2018