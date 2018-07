AGRIGENTO. Pugno duro della polizia municipale di Agrigento con gli automobilisti che non rispettano il codice della strada e non seguono le disposizioni di legge per l’assicurazione obbligatoria e la revisione del veicolo.

Con il sistema dello street control oggi sono state sequestrate 3 autovetture che al controllo sono risultate scoperte di assicurazione. Un intervento è stato fatto in via via Acrone, e 2 in via Gioeni.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

Ultima modifica: 27 luglio 2018