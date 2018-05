Stazionamento: Di Rosa a Firetto “crea una cooperativa di terzo settore”

AGRIGENTO. “Basterebbe ascoltare le grida della città per amministrare il bene comune”, ebbene stavolta ti basterebbe prendere il “programma del candidato sindaco “Di Rosa” per prendere spunto e creare una cooperativa di terzo settore pubblico/privato per gestire il servizio della tassa di stazionamento”.

E’ quanto scrive in una nota indirizzata al sindaco Lillo Firetto il presidente del movimento cittadino “Mani libere – difesa, legalità e Ambiente” di Agrigento, Giuseppe Di Rosa.

L’ex consigliere comunale e candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2015 “sfida Firetto” a creare una cooperativa di terzo settore: “Mi offro per farti da consulente gratuito (io amo la mia città), diamo lavoro a 25 agrigentini (la città si sta svuotando perché nessuno trova lavoro) hai incassato lo scorso anno 90.000 euro dalla tassa di stazionamento, io ti assicuro che con una cooperativa di terzo settore, darai da lavorare a 25 persone, pagherai tutte le spese, e al comune rimarranno almeno 500.000 euro di introiti netti, vuoi scommettere?

Sindaco la città vuole risultati non chiacchiere!

Ultima modifica: 27 maggio 2018