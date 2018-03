Stanziati 1,5 Mln per l’assistenza agli studenti diversAbili

AGRIGENTO. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha provveduto ad impegnare le somme per tutto il 2018 per garantire la continuità dell’erogazione dei servizi in favore degli studenti affetti da grave disabilità che frequentano le scuole medie superiori della provincia. L’impegno di spesa previsto per tutto il 2018 è di 1.565.895,18 euro. Si tratta di fondi assegnati dalla Regione Siciliana, da suddividere per 200 studenti circa per assicurare il servizio relativo all’assistenza specialistica, comunemente chiamata di autonomia e comunicazione e quella igienico sanitario nelle scuole di competenza dell’Ente. Il Libero Consorzio comunale di Agrigento, inoltre, garantisce anche il trasporto ad oltre 85 alunni affetti da grave disabilità. Queste somme sono adeguate in base al numero di studenti che ne hanno già fatto richiesta, numero che potrebbe variare all’inizio del prossimo anno scolastico. Il Libero Consorzio assicura, di conseguenza, in maniera compatibile con i fondi disponibili e con le esigenze primarie dell’Ente, i servizi in favore degli alunni affetti da grave disabilità. Nel caso in cui si dovessero avere ulteriori risorse a disposizione si potrà estendere la tipologia dei soggetti affetti da disabilità oltre ad assicurare un incremento dei servizi da erogare.

Ultima modifica: 27 marzo 2018