Stanno per essere tagliati e rimossi tre pini al Villaggio Peruzzo

AGRIGENTO. Era già accaduto lo scorso anno e si sta ripetendo anche questa estate. Il Comune di Agrigento ha ordinato di tagliare i tre pini che si trovano nelle adiacenze del campetto del Villaggio Peruzzo.

Le operazioni avranno una durata di due giorni.

Nei giorni scorsi sono stati potati gli alberi di via Crispi all’altezza con l’incrocio di via La Malfa, ed il traffico era stato deviato con direzione cimitero comunale. Strada deserta e commercianti inferociti perché per tre giorni non hanno visto passare un solo cliente ed hanno fatto sentire in maniera forte le proprie rimostranze nei confronti del Comune.

Ultima modifica: 4 luglio 2018