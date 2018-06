Stalking e minacce di morte alla ex: a processo favarese di 46 anni

FAVARA. Appostamenti, pedinamenti e minacce di morte indirizzate anche ai figli minori e al cane: per cinque anni avrebbe perseguitato l’ex moglie, con la quale era stata formalizzata la separazione e in una circostanza l’avrebbe anche picchiata colpendola con forza al viso e facendola cadere per terra.

Per un 46enne di Favara, è stato deciso il rinvio a giudizio. Secondo il giudice dell’udienza preliminare Francesco Provenzano, che ha accolto la richiesta formulata per iscritto dal pubblico ministero Paola Vetro e ribadita ieri in udienza dalla collega Simona Faga, le accuse contestate devono essere accertate in un dibattimento.

La prima udienza è stata fissata per il 25 settembre davanti al giudice monocratico Manfredi Coffari. Il quaranteseienne, difeso dall’avvocato Daniela Posante che non ha scelto rito alternativi per l’imputato, è accusato di stalking e lesioni personali.

Ultima modifica: 5 giugno 2018