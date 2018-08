Fiamme in uno stabile, per fortuna disabitato, del centro di Porto Empedocle. L’incendio di Via Seddio, zona alle spalle del municipio du Porto Empedocle, ha presto seminato il panico. Sul posto sono intervenuti, anche con l’ausilio dell’autoscala, i vigili del fuoco del comando di Agrigento.

Ultima modifica: 21 agosto 2018