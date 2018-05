Sport, Basket. Fortitudo Agrigento sul mercato : due i nodi da sciogliere

Agrigento continua a tessere la propria tela tra presente e futuro e senza tralasciare i dettagli. Franco Ciani e Cristian Mayer sono già a lavoro per costruire e migliorare sensibilmente il roster che andrà ad affrontare la prossima stagione. L’obiettivo è quello di completare l’intelaiatura di base entro fine giugno, in modo da chiudere il mercato già a metà luglio. Prima la batteria d’italiani, poi spazio alla coppia di americani. La conferma di Marco Evangelisti e uno tra Tommaso Guariglia e Giacomo Zilli, al momento rappresentano i due nodi da sciogliere: con il toscano c’è ottimismo, anche se la Moncada sta valutando anche altri profili che sono in procinto di cambiare squadra.

A cominciare da Lorenzo Uglietti, la guardia che a Biella indossa la canotta numero 16 dall’estate del 2017, potrebbe decidere di cambiare aria, così come sta avvenendo per altri giocatori di una formazione che ha fin troppo deluso in sede di playoff. Non è un mistero che il giocatore classe 94, alto 192 cm, piaccia alla Fortitudo, che rimane attenta a possibili operazioni in uscita delle altre squadre. Ovviamente al momento la priorità viene data alle conferme di chi in questi anni ha vestito la maglia della Moncada. Ma il rinnovo contrattuale del capitano, leader emotivo e riconosciuto dal gruppo, insieme a quella di uno dei due lunghi, andrebbe ad innescare a cascata tutte una serie di operazioni sia in entrata che in uscita.

“Tutto dipende – ha detto senza troppi giri di parole Franco Ciani – dalla compatibilità delle nostre idee con i desideri di chi già faceva parte del gruppo. Ovviamente siamo certi che Marco Evangelisti può dare ancora tanto a questa squadra e credo che ci sia un reciproco interesse perché possa rimanere ad Agrigento”.

Con il capitano c’è stato già un contatto. Al giocatore sono stati prospettati gli obiettivi futuri ed è stato detto quale sarà il suo ruolo nel gruppo.

Discorso diverso per Ruben Zugno. La conferma del playmaker nisseno al momento non è certo una priorità. Insieme a un lungo che possa far valere muscoli e centimetri in aria, la Moncada cerca anche un playmaker che possa assicurare un rendimento assai più costante. Non si esclude che la pista possa portare ad un americano. In questo caso per la prima volta la Fortitudo Agrigento si ritroverebbe ad avere un giocatore di oltre oceano a ricoprire quel ruolo. Una prospettiva affascinante per una società che nonostante il budget contenuto, rimane ambiziosa e che vuole continuare a sorprendere. Il lavoro certosino portato avanti dai due uomini mercato, sarà sicuramente la chiave di volta.

Ciani e Mayer vogliono giocarsi le proprie carte con parsimonia e muoversi con margini di errore limitatissimi. Nonostante il caldo cominci a farsi sentire, stanno visionando parecchi filmati ed esaminando statistiche di una lunga lista di profili che potrebbero tornare utili alla causa. “Valutiamo con attenzione – dice Ciani – ovviamente con il passare dei giorni andiamo scremando, fino ad arrivare alle scelte definitive”. Il mercato straniero però al momento rimane l’ultima analisi. Con Cannon e Williams sempre più in balia dei loro procuratori, sarà difficile poter intavolare una trattativa adesso. Ovviamente dopo la buona stagione alla Moncada, i manager di “J” e “Penny”, provano a massimizzare il massimo dai loro assistiti. Il desiderio è quello di farli salire di categoria, se non ci riusciranno, in ultima analisi, si potrà provare a trattenere uno dei due per un’altra stagione ad Agrigento. Insomma il mercato della Fortitudo si conferma, per la gioia dei tifosi, ancora una volta appassionante e tutto da seguire. L’impressione è che i colpi sia in entrata che in uscita non mancheranno.

Ultima modifica: 30 maggio 2018