Spiagge di Cannatello, Kaos e Dune: tre postazioni di salvataggio attivate dal Municipio di Agrigento

A seguito dell’espletamento di regolare gara d’appalto è stato affidato dal Comune di Agrigento il servizio di sorveglianza della balneazione, con la creazione di n° 3 postazioni con l’utilizzo di assistenti bagnanti attrezzati per il soccorso con torrette, pattini e quanto necessario per intervenire in caso di necessità. A renderlo noto, con un comunicato stampa, è stato l’Assessore Gerlando Riolo, il quale aggiunge che il servizio avrà durata di un mese a partire da oggi 24/7/2018 e coprirà le ore antimeridiane e pomeridiane con la presenza di 2 bagnini per turno per postazione, che saranno posizionate in C.da Kaos, alle Dune e a Cannatello;la postazione delle Dune sarà attrezzata anche per l’accesso facilitato in acqua per i disabili.

Ultima modifica: 25 luglio 2018