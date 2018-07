Spettacolo 2018 di ArteDanza: Special Guest il ballerino professionista Fabrizio Prolli

Anche quest’anno, nella splendida cornice del Teatro Pirandello di Agrigento, i bravissimi allievi della scuola ArteDanza diretta dall’insegnante Valentina Palermo sono stati i protagonisti del saggio spettacolo. L’ennesimo incontro con la danza, undicesima edizione, non ha deluso come sempre le aspettative del numeroso pubblico che ha mostrato grandissimo entusiasmo e calore.

Una serata all’insegna della professionalità, delle sorprese e dell’emozione vera con coreografie in sintonia con scenografie sempre diverse. Sul palco i diversi stili e ad “aprire le danze” il classico con una suite del balletto di repertorio Paquita.

Il secondo tempo ha dato invece spazio al movimento col modern, il contemporaneo e l’hip hop. E come tradizione negli spettacoli di ArteDanza, anche stavolta Valentina Palermo ha voluto far dono ai suoi allievi e ai presenti di un momento dedicato al professionismo, a chi grazie alla danza ha realizzato il grande sogno di calcare i migliori teatri d’Italia e non solo o di diventare ballerino in trasmissioni televisive nazionali.

Ad aggiungersi all’elenco degli ospiti d’eccezione, per il 2018, è Fabrizio Prolli la cui esibizione, sul palco del Pirandello, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il suo danzare e le sue movenze dalla scioltezza artistica, sono stati molto apprezzati.

Prolli, nel suo intervento, ha rivolto un appello ai giovani con la passione per la danza: li ha esortati a prendere tutto con serietà ed impegno per arrivare a grandi traguardi.

L’aspetto che ha più colpito molti, compresa la direttrice della scuola Valentina Palermo, è che l’artista ha goduto anche lui dello spettacolo comodamente seduto all’interno di uno dei palchetti, potendo così apprezzare le bellissime coreografie ma soprattutto notare la bravura degli allievi. Ciò lo ha portato, a sorpresa, ad omaggiare delle borse di studio.

Grande l’emozione per tutti, per una scuola culla di formazione artistica e che negli anni ha raccolto tanti frutti. Tra le testimonianze più rilevanti, è il caso di menzionare allievi che stanno vivendo un momento felice dal punto di vista professionale: Emanuele Mulè e Domenico Gibaldo che fanno parte integrante della Compagnia del Teatro dell’Opera di Roma, Dalila Pollicino ammessa all’Opificio romano a seguito di audizione e Gaetano Pollicino volato a Parigi, in Francia, dove studia coi più grandi maestri di hip hop presso la Juste Debout.

Allievi, molti dei quali destinatari di borse di studio, con solide basi, quelle gettate dall’insegnante e coreografa Valentina Palermo che con disciplina inculca ai suoi ragazzi il vero significato della danza. Diplomata CSEN, col titolo di formatore della danza, ha partecipato a svariati stage, corsi e concorsi. Possiede le tre medaglie- bronzo, argento ed oro- ottenute a seguito di esami di medaljazz con NCDTO e ha sostenuto esami con l’ISTD di Londra. Da quest’anno poi ha arricchito il suo bagaglio con l’abilitazione Body Code Master Stretch di 3° livello.

Si avvale di collaboratori del calibro di Cinzia Cona per il contemporaneo e di Alessia Calderaro per l’hip hop, Vista la dinamicità di ArteDanza, diverse aziende hanno voluto ancora una volta appoggiare il saggio spettacolo come sponsors.

Una realtà che non si ferma e che ha in cantiere l’organizzazione di stage, come già fatto in passato, all’interno della propria sede. In autunno, gli allievi e non solo, attendono la probabile presenza della Maitre de ballet Alessandra Celentano.

