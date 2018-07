PALMA DI MONTECHIARO. L’appuntato scelto dei carabinieri, Natalino Soccio, ha recuperato nelle acque antistanti il castello di Palma di Montechiaro, un bellissimo esemplare di tartaruga marina Caretta caretta, con un amo conficcato in bocca ed un filo lungo circa 600 metri.

Il sottufficiale dei carabinieri, in servizio presso il Reparto investigazioni scientifiche dell’arma dei carabinieri, si era immerso in acqua come è solito fare, essendo un amante elle escursioni subacquee, quando si è accorto della tartaruga ferita e non ha esitato a prelevarla e portarla in salvo.

L’esemplare di Caretta caretta recuperato è stato portato al centro di recupero Cts di Siculiana dove verrà curato e poi riportato nel suo habitat naturale.

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 5 luglio 2018