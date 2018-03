Sospese le attività di emodinamica chirurgia vascolare al poliambulatorio

AGRIGENTO. Il dottor Aldo Capitano del sindacato USB Unione sindacale di base , dirigente sindacale provinciale dell’ASP di Agrigento, e nella qualità di Dirigente Medico di chirurgia vascolare , ha inoltrato più di una richiesta a dicembre 2017 e gennaio 2018 per la fornitura di due cartucce di colore, per provvedere a svolgere gli esami di emodinamica per la prevenzione e cura delle malattie vascolari e tromboemboliche ,specie quelle cerebrali .

Il responsabile del poliambulatorio di Agrigento dott.ssa Maria Costanza si è attivata e prodigata, ma fino a ieri giorno 26 marzo non è pervenuta la fornitura, il cui costo irrisorio non è più di 35 euro .

Lo scrivente ha dovuto prendere due giorni di ferie per dare la possibilità di provvedere alla fornitura subito dopo le feste pasquali per consentire agli ammalati ,ad alto rischio, di avere espletati gli esami emodinamici cerebrali.

Premetto che ho ridotto sensibilmente le liste di attesa e con il ritardo della fornitura , le liste di attesa ritornano allungate ed i pazienti rinviati ad altra data, costituendo così una illogica ed irrazionale sospensione della attività lavorativa senza la protezione dei cittadini sofferenti.

Invito l’amministrazione a risolvere la situazione per ripristinare il tutto al ritorno al lavoro dopo la S.Pasqua.

DOTT. ALDO CAPITANO

Ultima modifica: 30 marzo 2018