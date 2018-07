Sospesa l’erogazione idrica per un guasto: il Villaggio Serenusa senz’acqua per due giorni

LICATA. Girgenti Acque ha reso noto di essere stata informata da Siciliacque S.p.A. che a partire dalle 8 del 4 luglio la Società di Sovrambito, interromperà l’esercizio dell’acquedotto Blufi a valle della centrale per Mazzarino, per eseguire alcuni interventi di manutenzione in contrada Arancio nel territorio di Gela e in contrada Pozzillo del territorio di Butera.

Quindi sarà sospesa la fornitura idrica al punto di consegna di rete esterna Serenusa.

Si prevede che la normale erogazione sarà ripristinata entro le 16 del 5 luglio.

Ultima modifica: 2 luglio 2018