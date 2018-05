Sospesa l’erogazione idrica del serbatoio Kennedy a Casteltermini

CASTELTERMINI. A causa dello sforamento dei parametri dell’acqua riscontrato in uscita dal Serbatoio Kennedy, e nei punti rete da alimentati, Girgenti acque in via cautelativa ha provveduto a sospendere il servizio di distribuzione nelle zone alimentate dal serbatoio Kennedy – Comune di Casteltermini.

Pertanto non saranno effettuati i turni di distribuzione idrica previsti denominati:

– 7 Garibaldi;

– 8 S. Giuseppe Alto;

– 9 S. Giuseppe Basso.

Domani il Gestore provvederà ad effettuare dei campionamenti dell’acqua di uscita allo scarico del Serbatoio Kennedy.

E’ stato inoltre chiesto alle Autorità competenti, qualora non condividessero la sospensione del servizio di distribuzione idrica, di emettere debita ordinanza sindacale di non potabilità.

Sarà cura del Gestore informare le Autorità competenti sull’esito delle analisi dei campionamenti, che verranno puntualmente effettuati.

Ultima modifica: 17 maggio 2018