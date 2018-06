Sodano (M5S): “Rifiuti, Musumeci firmi il provvedimento per il conferimento in discarica”

Rifiuti sparsi in tutti i Comuni dell’Agrigentino. Intervento del parlamentare nazionale del Movimento cinque stelle, Michele Sodano.

“Non voglio allegare al seguente comunicato alcuna delle immagini dei nostri comuni che sto ricevendo in queste ore. Il danno di immagine – scrive Sodano – che la nostra Sicilia riceverebbe è troppo grande e ingiusto, rispetto a una regione che ha tutte le potenzialità per essere culla di civiltà e benessere, esempio di sviluppo e di progresso.

Chiedo al Presidente Musumeci di firmare immediatamente il Decreto Regionale di autorizzazione al conferimento dei rifiuti in discarica, così da indicare, alle amministrazioni locali siciliane, le discariche in cui conferire l’indifferenziata e, conseguentemente, mettere fine alla gravissima emergenza ambientale che sta minando la salute dei cittadini e la bellezza nostri luoghi.

Chiedo allo stesso Musumeci – aggiunge il portavoce dei Cinque stelle di lavorare per pianificare, con massima priorità, un piano rifiuti di piena sostenibilità ed efficienza, anche avvalendosi del sostegno del Governo Centrale appena insediato e del neo ministro all’ambiente, il Generale Costa, le cui principali battaglie sono state incentrate sulla risoluzione del dramma della terra dei fuochi.

Dobbiamo anche tenere a mente che, oltre alle gravi inadempienze dell’apparato regionale, si sia consolidata negli anni una preoccupante rete tra mafie, “gestori” di discariche abusive, società private e dipendenti pubblici compiacenti – conclude il parlamentare Sodano – che deve essere fermata con il lavoro delle forze dell’ordine e della nuova classe politica”.

Ultima modifica: 6 giugno 2018