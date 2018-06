SMARRITO CAGNOLINO al Villaggio Mose’.

Dalla notte scorsa i padroni sono alla ricerca di SPOTTY, meticcio di taglia media, che si e’ smarrito in zona Villaggio Mosè’ (a confine con la zona della Mosella). Ha lo stesso collare che si vede in foto ed e’ microchippato. Se doveste riconoscerlo per strada, potete contattare il nr 3497524294.

Ultima modifica: 8 giugno 2018