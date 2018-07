Slow- food , giunto alla sua 3Â° edizione. All’evento anche “l’artista del dolce” Giovanni Mangione

Il 21 luglio ha avuto inizio l’estate montapertese coinvolgendo i paesani a diverse iniziative piacevoli e apprezzabili perchè occasione in più a stare tutti insieme ma soprattutto a mangiare. Il 21 c’è stata pizza gratis in piazza aspettando il rally fino a notte fonda; sabato 28 ci sarà lo “slow food” cioè una serata all’insegna del dolce in cui si potranno degustare cannoli artigianali ripieni di ricotta fresca di S.Stefano di Quisquina e quando si parla di dolce non può che non esserci il nostro amato e unico pastry chef Giovanni Mangione, un nome e una garanzia per far sì che la gente faccia scorpacciate perché dove c’è “l’artista dolce” c’è sempre l’ingordigia della gente di non sapersi fermare. Poi il 12 agosto in occasione della festa patronale di S.Lorenzo ci sarà una mega torta di 300 kg sempre con il nostro caro Giovanni e infine si concluderà con la 38° sagra del melone il 26 agosto.

Ultima modifica: 28 luglio 2018