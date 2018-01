Sindaci e deputati, ecco l’elenco dei 73 indagati

Deputati, sindaci, amministratori, consiglieri comunali, professionisti. Sono 73 gli indagati nell’ambito di un’ inchiesta su “Girgenti Acque”. Dal prefetto ai direttori di Inps e Agenzia delle entrate. Un vero e proprio terremoto giudiziario . Nel mirino degli inquirenti in particolare alcuni episodi di corruzione legati alle assunzioni nella società che gestisce il sistema idrico in molti comuni dell’Agrigentino. Tra le accuse, quelle di associazione a delinquere e corruzione.

Il provvedimento, firmato dai pubblici ministeri della Procura di Agrigento, Salvatore Vella, Paola Vetro e Alessandra Russo, con il quale si avvisa della proroga delle indagini preliminari, non sarebbe ancora stato notificato a tutti gli indagati.Tra gli indagati il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, l’ex governatore Raffaele Lombardo e il fratello Angelo, l’ex presidente della Provincia di Agrigento Eugenio D’Orsi, l’ex presidente del Cga Raffaele De Lipsis. E ancora, i deputati e gli ex deputati nazionali e regionali Riccardo Gallo Afflitto, Angelo Capodicasa, Giovanni Panepinto ed Enzo Fontana.

E ancora, nel lungo elenco ecco il presidente di “Girgenti Acque”, Marco Campione, il cui nome in questi giorni era tra i più quotati per far parte delle liste di Forza Italia alle elezioni politiche; tra gli indagati anche Pasquale Leto, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento e il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella.

Ecco la lista dei 73 indagati : Marco Campione, Giuseppe Giuffrida, Angelo Alfano, Giovanni Pitruzzella, Gerlando Piro, Pietro Pasquale Leto, Alfonso Bugea, Salvatore Aiola, Giacomo Antronaco, Silvio Apostoli, Giuseppe Arcuri, Pietro Arnone, Bernardo Barone, Filippo Caci, Giuseppe Carlino, Lelio Castaldo, Francesco Castaldo, Giovanni Caucci, Vincenzo Corbo, Salvatore Cossu, Piero Angelo Cutaia, Antonio D’Amico, Domenico D’Amico, Angelo Lombardo, Luigi D’Amico, Carmelo Dante, Igino Della Volpe, Leonardo Di Mauro, Pietro Di Vincenzo, Salvatore Fanara, Arnaldo Faro, Filippo Rosario Franco, Salvatore Gabriele, Diego Galluzzo, Calogerino Giambrone.Gerlando Gibilaro, Giuseppe Giuffrida, un altro Giuseppe Giuffrida, Flavio Gucciardino, Ignazio La Porta, Francesco Paolo Lupo, Maria Rosaria Macaluso, Piero Macedonio, Giuseppe Marchese, Giuseppe Milano, Calogero Patti, Giuseppe Pitruzzella, Gian Domenico Ponzo, Vincenzo Puzzo, Fulvio Riccio, Raffaele De Lipsis, Giancarlo Rosato, Antonino Saitta, Luca Cristian Salvato, Giuseppe Maria Scozzari, Carlo Sorci, Alberto Sorrentino, Gioacchino Michele Termini, Emanuele Terrana, Maria Terrana, Giuseppe Maria Saverio Valenza, Carmelo Vella, Rino Vella, Calogero Vinti, Roberto Violante.“ Marco Campione, Giuseppe Giuffrida, Angelo Alfano, Giovanni Pitruzzella, Gerlando Piro, Pietro Pasquale Leto, Alfonso Bugea, Salvatore Aiola, Giacomo Antronaco, Silvio Apostoli, Giuseppe Arcuri, Pietro Arnone, Bernardo Barone, Filippo Caci, Giuseppe Carlino, Lelio Castaldo, Francesco Castaldo, Giovanni Caucci, Vincenzo Corbo, Salvatore Cossu, Piero Angelo Cutaia, Antonio D’Amico, Domenico D’Amico, Angelo Lombardo, Luigi D’Amico, Carmelo Dante, Igino Della Volpe, Leonardo Di Mauro, Pietro Di Vincenzo, Salvatore Fanara, Arnaldo Faro, Filippo Rosario Franco, Salvatore Gabriele, Diego Galluzzo, Calogerino Giambrone.Gerlando Gibilaro, Giuseppe Giuffrida, un altro Giuseppe Giuffrida, Flavio Gucciardino, Ignazio La Porta, Francesco Paolo Lupo, Maria Rosaria Macaluso, Piero Macedonio, Giuseppe Marchese, Giuseppe Milano, Calogero Patti, Giuseppe Pitruzzella, Gian Domenico Ponzo, Vincenzo Puzzo, Fulvio Riccio, Raffaele De Lipsis, Giancarlo Rosato, Antonino Saitta, Luca Cristian Salvato, Giuseppe Maria Scozzari, Carlo Sorci, Alberto Sorrentino, Gioacchino Michele Termini, Emanuele Terrana, Maria Terrana, Giuseppe Maria Saverio Valenza, Carmelo Vella, Rino Vella, Calogero Vinti, Roberto Violante.“

Ultima modifica: 17 gennaio 2018