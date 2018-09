Silvia Calleia, Erika Alba e Asia Proto approdano alla finale nazionale a Cervia

Finale Nazionale di “Miss Reginetta d’Italia” – Tre le ragazze agrigentine in concorso: Silvia Calleia, Erika Alba e Asia Proto.

Si è conclusa lo scorso 20 agosto a Marina di Ragusa la finale regionale del concorso di bellezza femminile “Miss Reginetta d’Italia”, organizzato dalla Meta Event.

Presenti alla competizione dieci ragazze della provincia di Agrigento: Serena Trupia, Giulia Sanfilippo, Denise Pia Lo Brutto, Silvia Calleia, Marika Abate, Asia Proto, Erika Alba, Gloria Vella, Giorgia Salamone e Gresia Fratacci.

Delle 10 agrigentine 3 si sono aggiudicate la fascia da “finalista nazionale” che, quindi, di diritto, stanno preparando le valige per la finale nazionale di “Miss Reginetta d’Italia” che si svolgerà a Cervia dal 4 al 7 settembre. Si tratta di:

Asia Proto , di anni 15;

, di anni 15; Silvia Calleia , di anni 19;

, di anni 19; Erika Alba, di anni 15.

Presenti alla serata, il patron e direttore generale della Metaevent, Alessio Forgetta, il direttore nazionale Talent e la responsabile nazionale Miss, Deborah Lorusso.

Numerosi gli ospiti della serata tra cui i ballerini della scuola di danza “Evolution Project” di Agrigento, che venti giorni fa hanno vinto la medaglia d’oro ai campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva a Rimini.

Erano presenti per la provincia di Agrigento, il talent scout regionale Antonella Speziale che ha accompagnato, curato e seguito le 10 concorrenti agrigentine, il photoreporter e cameraman della testata giornalistica online “AgrigentoOggi” Kalos Longo ed il fotografo Giovanni Bartolomeo – marito di Antonella Speziale – che hanno curato rispettivamente le foto ed il video realizzati per l’evento nonché la dr.ssa Giovanna Tuttolomondo – funzionario ASP di Agrigento nonché giurata nelle tappe agrigentine del concorso.

Un plauso va ad Antonella Speziale – Talent Regionale del concorso nonchè componente di CNSGROUP con sede a Roma – che si adopera affinchè ragazze della provincia di Agrigento possano provare a realizzare il proprio sogno. In intervista il “Talent Regionale” ha augurato alle tre finaliste regionali un grosso in bocca al lupo per la finale nazionale del concorso che sarà trasmessa su “Class TV Moda”.

Il video della finale regionale del 20 agosto scorso è visibile su https://youtu.be/uts5lg5Xwl8

Agrigento, 1° settembre 2018

Ultima modifica: 2 settembre 2018