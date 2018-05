Il Silpol esprime solidarietà al vigile urbano intimidito

AGRIGENTO. Sul danneggiamento dell’autovettura personale del vigile urbano in servizio alla Polizia locale del Comune di Agrigento, intervengono i dirigenti sindacali della Rsu del Silpol, (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale), Giuseppe Milioto e Salvatore Fragapane, per esprimere la massima solidarietà alla vittima e sdegno per l’ennesimo vigliacco attacco al personale della Polizia Locale, che quotidianamente e non poca fatica si sforza di garantire legalità e rispetto delle regole.

“Il Silpol – spiegano Milioto e Fragpane – è costretta ancora una volta a stigmatizzare l’increscioso episodio del danneggiamento ad opera di ignoti dell’autovettura privata di un Agente della Polizia Locale, appartenente al Nucleo Ambientale, che proprio in questi giorni sta effettuando mirati controlli sul territorio contro i cosiddetti “lanciatori seriali” che lasciano i rifiuti lungo le strade cittadine, mettendo in pericolo con l’approssimarsi della stagione estiva la salute pubblica”.

