Siculiana, Ovodeposizione: ecco il video

SICULIANA. Sulla spiaggia di Siculiana Marina, accanto ad uno stabilimento balneare e di fronte ad un frequentatissimo ristorante, è stata scoperta una tartaruga marina (della specie Caretta caretta) nella classica posizione per deporre le uova. Una bimba la vede, avverte i genitori, un volontario si attiva per avvisare i responsabili del Wwf e si attiva la rete del Progetto Tartarughe ed Euroturtles. La Guardia Costiera, i Carabinieri, e tanti volontari si sono impegnati a che non si disturbasse il lento agire di mamma tartaruga. Nel giro di meno di un’ora il sito veniva messo in sicurezza dal personale della Riserva di Torre Salsa, che fa parte del Progetto Wwf. È stato un segno, quasi un saluto di benvenuto alla Campagna Mare 2018 che il Wwf Italia ha voluto quest’anno lanciare dalla Sicilia.

Ultima modifica: 2 giugno 2018