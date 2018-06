Siciliano Sono band, #Ontheroad la loro musica in giro per la Sicilia

“Siciliano Sono on the road” il nuovo format musicale itinerante in Sicilia della Siciliano Sono band.

Si chiama “Siciliano Sono on the road”, il nuovo format musicale della Siciliano Sono band che con una serie di performance live rigorosamente in acustico ha toccato diverse parti della Sicilia. Un nuovo progetto itinerante, che anticipa il loro nuovo tour 2018, attraverso il quale la band propone degli appuntamenti settimanali in cui ogni settimana e per tutto Giugno, dal profilo Facebook della band e dal loro canale ufficiale youtube, verrà pubblicato un video di una canzone in acustico e ripreso dal vivo del loro vastissimo repertorio che mischia patchanka, ska, rumba, reggae; un nuovo modo per far conoscere con maggiore efficacia il loro inconfondibile sound.

La nostra idea – spiega il leader e front man della band Biagio Marino – è stata quella di creare un legame diretto tra la nostra musica con alcuni dei luoghi più rappresentativi di questa magnifica isola. Spostandoci da una zona all’altra dell’isola la nostra fortuna è quella di assistere, durante i viaggi per le nostre tournèe, a paesaggi mozzafiato. Abbiamo ben pensato di dare il via a questo vagabondare tra le nostre meraviglie.

Video de “La terra il sole il mare” girato a Palermo https://youtu.be/u2BlLSY05RA

Video “Tanti Pensieri” girato a Poggioreale https://youtu.be/V02pN33BSLo

Link facebook ——> https://www.facebook.com/sicilianosonoband/?ref=br_rs

Link canale youtube —-> https://www.youtube.com/channel/UCNKGt4yNociw8MFVhcdH18g

Link sito ——-> www.sicilianosono.it

Notizie sulla band.

Il loro è un POP ADRENALINICO al sapore di ritmi latini e tropicali, sapientemente combinati a quelli più tradizionali del sud Italia, che incanta ad ogni età con i suoi colori e sfumature. La loro musica parla del quotidiano, di una terra

spesso anche non felice e contraddittoria, parla di ognuno di noi. E riesce a farlo con ironia e grande maestria nel trasformare anche l’amarezza in speranza, allegria, divertimento e gioia di vivere. Impossibile ascoltarla o partecipare ad un loro concerto e non venire contagiati dal buonumore.

Il loro spettacolo è uno incalzante, di qualità, inusuale, divertente e ballabile. Tre generazioni di spettatori, sin da subito, si sentono in prima persona coinvolte ed invitate nello show; non possono che lasciarsi trascinare nel vorticoso mix di ritmi che fa da vestito alle gradevoli, orecchiabili e cantabili melodie delle canzoni.

Produzioni: Siroko 2012

Mundo Malo 2016

Esperanza 2017

Mala Politica 2017

Siciliano Sono on the road 2018

