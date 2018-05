Le celebrazioni in onore al prossimo anniversario dell’Autonomia Siciliana si terranno alla Valle dei Templi di Agrigento. A renderlo noto è La Sicilia, che nella pagina relativa alla cronaca di Agrigento, fa riferimento alla festa in programma il prossimo 15 maggio , data in cui ricorre il 72esimo anno dalla firma dello Statuto Siciliano.

Ultima modifica: 12 maggio 2018