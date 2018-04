Sicilia in bolle sbarca al Vinitaly

SICILIA IN BOLLE AL VINITALY



Lunedi 16 alle ore 14:00 presso LOUNGE AIS al VINITALY

Presentazione alla stampa e agli addetti del settore di SICILIA IN BOLLE





Sicilia in Bolle, l’evento organizzato da AIS Sicilia delegazione di Agrigento sulla meravigliosa marna bianca della Scala dei Turchi presso la suggestiva location del Madison Restaurant , ormai punto di riferimento di tutti i produttori di spumante e vini frizzanti di tutta la Sicilia , sbarca al Vinitaly.



È con grande soddisfazione che dopo solo quattro anni Sicilia in Bolle “festival delle bollicine siciliane” , dopo il successo al Congresso Nazionale 2018 a Taormina che ha permesso la delegazione AIS Agrigento di arrivare secondi al premio Surgiva, AIS Sicilia presenterà l’evento al Vinitaly Salone internazionale del vino.



La presentazione ufficiale di Sicilia in Bolle 2018 si terrà al Vinitaly presso Lounge AIS Lunedi 16 alle ore 14.



All’incontro interverranno:

Antonello Maietta – Presidente AIS Italia

Camillo Privitera – Presidente AIS Sicilia

Francesco Baldacchino – Delegato AIS Agrigento

Sabina Schench – Consorzio Trento DOC



Ultima modifica: 11 aprile 2018