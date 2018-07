Grande successo a Sicilia In Bolle 2018 per le Masterclass di approfondimento su spumanti siciliani a confronto con le bollicine di montagna Trento Doc.

Presenti per l’occasione, tra gli altri, Sabrina Schench in rappresentanza dell’Istituto Trento Doc, Antonio Rallo Pres. Consorzio Sicilia Doc, Roberto Anesi Miglior Sommelier d’Italia 2017. L’evento si è snodato tra il Faro di Capo Rossello ed il Madison Restaurant di Realmonte. Soddisfatto di ciò anche il sindaco Calogero Zicari secondo il quale anche le bellezze paesaggistiche realmontine, tra cui la splendida Scala dei Turchi, traggono giovamento e promozione da Sicilia in Bolle.

