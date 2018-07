Altra nuova edizione, la quarta, per Sicilia in Bolle. Il Festival delle bollicine siciliane, organizzato dalla delegazione AIS di Agrigento presieduta dal Sommelier professionista Francesco Baldacchino, ha riscosso enorme successo come sempre di pubblico e di critica. Quest’anno gli spumanti di Sicilia a confronto col Trento Doc. Altra novità è stata rappresentata dal fatto che l’evento si è snodato in due giornate. La prima, quella dell’uno luglio, dedicata alla degustazione delle bollicine a confronto e al convegno di presentazione presso il Faro di Capo Rossello. La seconda, invece, del 2 luglio, ha visto il gala tenutosi presso il Madison Restaurant di Realmonte, meravigliosa location che ha sempre ospitato il Festival.

Presenti all’evento i vertici dell’Associazione Italiana Sommelier. Oltre Baldacchino, anche il presidente regionale Camillo Privitera e quello nazionale Antonello Maietta. Tutti e tre anche freschi di riconferma della carica. Presenti anche noi a Sicilia in Bolle 2018 e abbiamo colto l’occasione della loro presenza per una intervista.

