Si riunisce il Consiglio comunale di Licata: Russotto sarà il presiedente?

LICATA. E’ arrivato il giorno dell’insediamento del Consiglio comunale di Licata. La prima riunione della nuova assemblea cittadina, composta da 24 consiglieri e non più da 30 come nella precedente legislatura per effetto della legge elettorale, si terrà oggi alle 17.30.

Sono 9 i punti posti all’ordine del giorno della seduta consiliare, indetta, così come previsto dalla legge dall’ormai ex commissario straordinario del comune Maria Elena Volpes. Ci sarà il giuramento dei Consiglieri comunali, la nomina degli scrutatori, la presa d’atto dell’avvenuto giuramento e insediamento dei Consiglieri comunali. Poi l’esame di esistenza o meno di ipotesi di ineleggibilità e di incandidabilità, la convalida dei Consiglieri comunali ed eventuale surroga; l’esame della sussistenza o meno delle ipotesi di incompatibilità ed eventuale avvio di procedure consequenziali. Ancora il giuramento del sindaco Pino Galanti. Si procederà poi all’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale e del consigliere rappresentante nell’ufficio di presidenza. Ancora l’elezione della Commissione elettorale comunale e la presentazione della giunta municipale.

Al Consiglio comunale sono risultati eletti: per la lista Impegno primario: Angelo Iacona, Martina Farruggio, Giuseppe Peruga, Giuseppe Scozzari. Per la lista di Forza Italia: Giuseppe Ripellino; Noi con Salvini: Anna Triglia, Gaetano Aronica; Il domani: Giuseppe Russotto, Vera Lauria, Carmelinda Callea, Pietro Munda, Gabriella Di Franco, Andrea Carella; Resto a Licata: Piera Di Franco, Calogero Scrimali, Salvatore Posata; Movimento 5 Stelle: Vincenzo Carità, Melania D’Orsi, Domenico Cuttaia; Licata in Volo: Andrea Burgio, Violetta Callea, Francesco Moscato, Baldo Augusto, Domenico Sambito. L’unica variazione rispetto alle ore successive allo spoglio riguarda la lista “Licata in volo” che sosteneva l’eletto sindaco Pino Galanti. Domenico Sambito, che era considerato il primo dei non eletti, diventa invece il quinto eletto. La verifica ha permesso d’accertare, infatti, che ha ottenuto più voti di Vincenzo Graci che dunque è il primo dei non eletti.

Le liste “Licata un bene comune” e “Marinai di Licata” non hanno ottenuto alcun seggio. Per quanto riguarda l’elezione del presidente del Consiglio comunale non dovrebbero esserci problemi nella maggioranza che sostiene il sindaco Galanti. Infatti, durante una riunione tra i 19 consiglieri della coalizione sarebbe stato deciso il nome del presidente che coinciderà con il più votato in assoluto tra i candidati al Consiglio. In questo caso quindi, il presidente sarà Giuseppe Russotto, che con i suoi 1.382 voti personali di preferenza ha ottenuto il pass, mentre la scelta per la vice presidenza è condivisa tra Vera Lauria (pure lei la più votata con 794 preferenze) e Carmelinda Callea (che ha ottenuto 761 voti). Insomma i tre “detengono” il 30 per cento del pacchetto di voti ottenuti dal neo sindaco Galanti. Ormai la legislatura si è avviata, il sindaco ha iniziato a lavorare e manca solo il passaggio del Consiglio comunale. La giunta, composta dagli assessori: Angelo Vincenti, che è il vice sindaco, Laura Termini, Giuseppe Ripellino (che siederà tra gli scranni del Consiglio comunale), Salvatore Lombardo e Domenico Raneri, sarà presentata al Consiglio comunale ad una settimana esatta dalla nomina e dalla distribuzione delle deleghe.

