Si è insediata la commissione del concorso “La storia siamo noi”

AGRIGENTO – E’ avvenuta la selezione dei lavori del concorso sulla legalità “La storia siamo noi. Il valore della memoria ricordando le stragi del ’92” indetto dal Movimento Agende Rosse – gruppo Rosario Livatino Agrigento, in collaborazione con il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento.

La selezione è avvenuta nella Sala Riunioni della Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento – Sede anche della Sezione Territoriale dell’ANCRI di Agrigento.

La commissione è stata composta dall’Ammiraglio Vittorio Alessandro, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento Avv. Vincenzo Avanzato, dal Sig. Cristiano Savino, dalla Dirigente del Provveditorato agli Studi Dott.ssa Stefania Ierna, dal Console dei Maestri del Lavoro Cav. Franco Messina, dalla Dott.ssa Chiara Sciarabba Commissario Capo della Polizia di Stato, dal Presidente Regionale Comm. Cultura AICS Dott. Giuseppe Petix e dallo stesso delegato provinciale del Movimento delle Agende Rosse Rag. Pietro Sicurelli.

Il Presidente Provinciale dell’AICS, Giuseppe Petix, che già dal suo insediamento si è occupato fortemente di legalità, sia come attuatore di un’azione sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella provincia di Agrigento sia oggi a titolo personale girando scuole per inculcare agli studenti la cultura della Legalità e di lotta anche al bullismo, ha dichiarato “L’essere parte di questa pregevole commissione mi ha onorato. Il potermi confrontare con personalità che nel territorio svolgono delicati compiti e rivestono importanti funzioni mi ha fatto crescere. Ringrazio il Cav. Pietro Sicurelli per avermi voluto in questa giuria e per tutto quello che sta operando nella nostra provincia”.

Le scuole che hanno aderito al concorso sono: Liceo scientifico “Leonardo” – Agrigento, Liceo delle scienze umane “Politi” – Agrigento, l’Istituto Pirandello – Porto Empedocle, l’I.C. Rosario Livatino – Porto Empedocle; Circolo Didattico Don Bosco – Canicattì; l’I.C. M Rapisardi – Canicatti plesso La Carruba; l’I.C. Rapisardi – Canicattì plesso Pirandello; l’Istituto Archimede – Cammarata; l’Istituto Archimede – Casteltermini; l’Istituto Marconi – Licata; l’Istituto Alberghiero Ambrosini – Favara e l’Istituto Francesco Crispi di Ribera.

Ultima modifica: 17 aprile 2018