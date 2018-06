Si insedia il neo Procuratore aggiunto Vella: “Siamo in mezzo la criminalitÃ  ma non abbiamo paura”

Cerimonia d’insediamento, presso l’Aula Livatino del Tribunale di Agrigento, del neo procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, dinnanzi il collegio penale presieduto dal presidente del tribunale Pietro Maria Falcone. La cerimonia segue la nomina da parte del Csm.

Vella, nel suo discorso iniziale, ha sottolineato le difficoltà che hanno portato alla sua nomina: “ A volte è necessario il calvario per potere gioire fino in fondo. Sono il sudore e la fatica che ci danno il senso del traguardo raggiunto. Il dolore è un grande maestro così come la fatica”– ha dichiarato con profonda emozione.

“Ci chiamano– ha continuato- procuratori della Repubblica perché siamo chiamati a servirla e anche se in questa provincia ci sono gruppi di potere rapaci con pezzi delle istituzioni deviate, mi rivolgo a loro: sappiate che non ci stancheremo di lavorare per stanarvi».

Il neo Procuratore di Agrigento non ha mancato di rivolgere dei ringraziamenti, dai colleghi, ai definiti «maestri» come Dino Petralia e Alberto Bellet, agli ex vertici dell’ufficio Renato Di Natale e Ignazio Fonzo, alle forze dell’ordine, alle diverse associazioni di volontariato che insistono sul nostro territorio ed anche all’ex imprenditore e testimone di giustizia Ignazio Cutrò, presente tra gli altri alla cerimonia.