Si è dimesso Salvatore Baiamonte, Assessore all’Ecologia di Porto Empedocle

Lo aveva annunciato ieri Salvatore Baiamonte che era pronto a dimettersi, nel caso in cui i netturbini non avessero fatto uno sforzo con un atto di responsabilità riprendendo il lavoro, in occasione del giro d’Italia in città.

Forme di astensione dal lavoro causati dalla protesta, per gli stipendi non versati agli stessi operatori ecologicidalle ditte creditrici a loro volta dal Comune. Oggi peròdurante l’assemblea e l’incontro con alcuni netturbini, le cose non sono affatto cambiate, così l’Assessore grillino ha mantenuto la parola.

“Stamattina sono venuti in Comune i responsabili sindacali e alcuni netturbini – ha affermato Baiamonte – ma non siamo arrivati a nessuna nuova decisione. Quindi conseguenzialmente ci sono le mie dimissioni sul tavolo del sindaco”.

Ovviamente il giro d’Italia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, di un continuo disastro che vede la città di Porto Empedocle in pieno dissesto finanziario,martoriata periodicamente dall’emergenza rifiuti. Dinnanzi a fatti come questi non potevano che essere scontate le dimissioni di qualcuno, portando adesso il bandolo della matassa nelle mani di Ida Carmina che dovrà decidersi, su come affrontare una volta e per tutte questa situazione che beffa i cittadini che pagano regolarmente la Tari.

Nella speranza che Regione e Stato, sappiano cooperare al superamento di un problema completamente fuori controllo, a poca distanza dalla Valle dei templi e dalla Scala dei Turchi.

Intanto se la Carmina dovesse accettare le dimissioni, a Porto Empedocle cercasi Assessore all’Ecologia, una poltrona ad oggi molto scomoda!

Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 4 maggio 2018