Si continua a costruire senza “regole” a Licata

LICATA. Una nuova ordinanza di demolizione è stata firmata dal dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Licata.

E’ relativa ad un immobile che, secondo i tecnici dell’ente, sarebbe stato realizzato in difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata dagli uffici competenti. Perciò nei confronti dei proprietari dello stabile in questione è scattata l’ingiunzione di demolizione, la prima del mese di giugno.

I titolari dell’immobile, così come prevede la legge, avranno giorni di tempo a disposizione per demolire le parti dell’edificio che sarebbero state realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata dai tecnici del Comune.

Ultima modifica: 11 giugno 2018