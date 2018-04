Sfalci di potatura dei giardini : centri di raccolta predisposti a Fontanelle e Piazza La Malfa ma non a San Leone

Mentre si attende la consegna di nuovi mastelli che consentirebbero alle migliaia di cittadini rimasti sprovvisti di poter fare la raccolta differenziata, il Comune di Agrigento, ha annunciato l’avvio della raccolta degli sfalci di potatura dell’attività ordinaria di giardinaggio che, come scrive La Sicilia, possono essere depositati nei cassoni delle isole ecologiche di Piazza La Malfa e Fontanelle. Un’assurdità considerato che la maggior parte di case con giardino sono nella parte sud della città, dove però non è stato predisposto nessun centro di raccolta. Secondo i “geni” della differenziata, quindi, i cittadini dovrebbero portare i residui del giardino da San Leone, ad esempio, a nord di Agrigento. E’ assurdo non considerare che soprattutto in questo periodo dell’anno i giardini da ripulire sono per la maggior parte nelle zone residenziali. Oggi però, come sottolineato anche dal quotidiano catanese, non è stato predisposto alcun servizio straordinario, il che comporterà nuovi disagi per i cittadini.

Ultima modifica: 8 aprile 2018