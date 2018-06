Settimana decisiva per il mercato della Fortitudo Moncada Agrigento

La settimana prossima potrebbe essere decisiva per il mercato della Fortitudo Agrigento.

Ad “incastro” potrebbero verificarsi una serie di colpi in entrata che la società si riserva di annunciare nei prossimi giorni. Franco Ciani e Cristian Mayer lavorano alacremente, nonostante l’afa estiva, ai colpi in entrata. Le priorità rimangono rafforzare la batteria dei lunghi e ingaggiare un playmaker che sappia dare garanzie, sia in termini di statistiche che in esperienza. Si valutano giocatori italiani prima di tutto, americani in seconda battuta. L’obiettivo rimane quello di ultimare il roster dei nazionali entro la fine di giugno e presentarsi ai primi di luglio con la squadra al completo, americani compresi. Viene facile ipotizzare che il cammino da seguire non sia poi così facile. Anzi le difficoltà del mercato sono nascoste proprio dietro l’angolo, e completare il pacchetto italiani non è mai cosa semplice. Come sempre Ciani e Mayer valutano non solo le qualità tecniche dei giocatori, ma soprattutto quelle umane. La Moncada è e vuole rimanere una “famiglia”. Per questo si vogliono portare ad Agrigento, giocatori che sappiano integrarsi nel gruppo, abbiano voglia di mettersi in mostra, di migliorarsi e di sposare un progetto chiaro e condiviso. Tutto questo nella consapevolezza che la Fortitudo nelle stagioni trascorse ha sempre centrato gli obiettivi sperati.

Dopo le conferme di Giacomo Zilli (ultimo in ordine di tempo), Lorenzo Ambrosin e Simone Pepe, non si esclude che altri giocatori possano decidere di rinnovare. Rimane aperta la volontà di trattenere capitan Marco Evangelisti e Jalen Cannon. Difficile possa rimanere ad Agrigento Tommaso Guariglia. La conferma di Giacomo Zilli che rimarrà ad Agrigento anche per la stagione 2018/2019, sembrerebbe escludere che si possa trattenere un altro lungo più o meno dalle stesse caratteristiche.

Nel frattempo il PalaMoncada ospita l’Energy Camp. Anche quest’anno aperto a ragazzi e ragazze. Diretto dal d.s. biancazzurro Cristian Mayer , l’edizione 2018 prenderà il via il 18 giugno e si concluderà il 23 giugno. L’evento si svolgerà nella “casa” della Fortitudo tutti i giorni dalle 9 alle 16.

Ultima modifica: 10 giugno 2018