Servizi per turisti: ad Agrigento si vedono le “Ape Calessino”

Agrigento città turistica, per la soddisfazione del sindaco Calogero Firetto (FOTO), si vedono le prime “Ape Calessino”. Il municipio lo scorso aprile, aveva bandito un Concorso per autisti NCC e per conducenti motocarrozzette di servizio pubblico. Il Bando relativo al Concorso pubblico, prevedeva il rilascio di dieci nuove autorizzazioni per l’attività di autonoleggio NCC, con autovettura fino a nove posti compreso il conducente, e per cinque autorizzazioni a condurre motocarrozzette di servizio pubblico.

Ultima modifica: 24 luglio 2018