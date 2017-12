Serie C, Rende-Akagas: Ecco la probabile formazione

Si giocherà domani sabato 30 dicembre l’ultima gara dell’anno solare fra Rende ed Akragas valevole per la giornata numero 21. L’Akragas, dopo l’ultimo pareggio contro il Matera cercherà la vittoria per finire dignitosamente il 2017. I giganti dovrebbero andare in campo con il consueto 4-2-3-1 con Vono in porta; Scrugli, Mileto, Russo e Sepe in difesa; Bramati e Carrotta in mezzo al campo; i trequartisti Longo, Salvemini e uno fra Gjuci e Saitta e per completare uno fra Moreo e Parigi in attacco. Probabile Formazione (4-2-3-1) Vono, Scrugli, Mileto, Russo, Sepe, Carrotta, Bramati, Longo, Salvemini, Saitta, Moreo. Gli altri giocatori disponibili: Lo Monaco, Petrucci, Ioio, Pisani, Rotulo, Vicente, Navas, Franchi, Gjuci, Tripoli, Parigi e Minacori.

Alessandro Provenzano (tifoso Akragas)

Ultima modifica: 30 dicembre 2017