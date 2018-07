Serie B2 – La SEAP Aragona inserita nel girone I: ecco le rivali

AGRIGENTO. La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noti i gironi della serie B 2, al via nel prossimo mese di ottobre. Il campionato partirà nel weekend del 13-14 ottobre, la regular season terminerà sabato 4 maggio; dalla data successiva via ai play off, che si concluderanno l’8-9 giugno 2019.

La neo promossa SEAP Pallavolo Aragona è stata inserita nel girone I, comprendente ben otto squadre siciliane, due calabresi e altre tre capane più una compagine eventualmente da ripescare, altrimenti il girone resterà a 13. Per le ragazze di Francesco Eliseo le avversarie più agguerrite e organizzate per il salto di categoria saranno quasi certamente l’Amando Volley Roccalumera, la Sifi Kondor Catania, il Planet Pedara e la Lac Vollet Reggio Calabria. Uno stimolo in più per le “leonesse” del presidente Nino Di Giacomo che puntano a vincere sia il campionato che la Coppa Italia di categoria. Per provare a conquistare entrambi gli obiettivi, la società ha finora allestito un roster composto da giocatrici di altissimo spessore tecnico e di grande esperienza. Manca ancora un forte “libero” che sarà ingaggiato nelle prossime ore.

Il calendario del Campionato Nazionale di Serie B2 sarà predisposto entro il 28 luglio.

Ecco le squadre del girone I di serie B2:

LINK CAMPUS UNIVERS.CAST/MARE NA

NOLA CITTA’ DEI GIGLI NA

BATTIPAGLIESE VOLLEY SA

LAC VOLLET REGGIO CALABRIA

VOLLEY REGHION RC

SEAP PALL. ARAGONA AG

PALLAVOLO SICILIA CATANIA

PLANET STRANO LIGHT PEDARA CT

VOLLEY GIARRE CT

SIFI KONDOR CATANIA

AMANDO VOLLEY ROCCALUMERA ME

ARD PALERMO

CASTELVOLLEYSELINUNTE C.VETRANO TP

La prima classificata sarà promossa in serie B1, la seconda e la terza classificata disputeranno i play off con le formazioni degli altri gironi. Le ultime quattro retrocederanno in serie C.

Infine, la società SEAP Pallavolo Aragona, con in testa il suo presidente Nino Di Giacomo, si complimenta con la Ferraro Lamezia, ex formazione dell’allenatore Francesco Eliseo e della schiacciatrice Carolina Falcucci, per il ripescaggio in serie B 1, dopo aver sfiorato, nello scorso campionato, la promozione diretta disputando i play off.

Ultima modifica: 21 luglio 2018