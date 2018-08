Sempre più meduse, banchi a San Leone: Gli esperti: fenomeno naturale, nessun allarme.

Bagnanti in apprensione nel litorale sanleonino: è in questa zona che si riunisce il maggior numero di segnalazioni da parte di turisti e bagnanti. Prima la presenza di una chiazza rossa a pochi metri dal bagnasciuga della spiaggia di Maddalusa (al confine tra il comune di Agrigento e quello di Porto Empedocle), con i bagnanti usciti immediatamente dall’acqua dopo aver avvertito pruriti al corpo ed in alcuni casi anche arrossamenti. Poi altre segnalazioni di fastidi analoghi che si sono ripetuti e registrati in mattinata in altre spiagge, causando una vera e propria psicosi tra i bagnanti. Alcuni di loro hanno pure filmato e fotografato la chiazza rossa, la segnalazione è stata presto girata alla Capitaneria di Porto. Gli uomini del comando di Porto Empedocle, affiancati da personale dell’ufficio igiene e profilassi dell’Asp, hanno immediatamente esaminato il caso facendo subito chiarezza su quella che era divenuta una macchia sospetta.

“Si tratta di banchi di piccolissime meduse – ha chiarito il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, Filippo Maria Parisi – Un fenomeno assolutamente naturale, dovuto probabilmente all’innalzamento delle temperature dell’acqua”. Ovviamente il contatto con le meduse è assolutamente da evitare. Nessun allarme, solo un fatto stagionale più frequente nei mesi così caldi, probabilmente dovuto alla presenza di correnti dalle quali le meduse si lasciano trasportare.

Nei giorni scorsi altri bagnanti hanno dovuto fare ricorso alle cure del caso. Una turista toscana si è trovata a contatto con delle meduse, mentre nuotava a circa 250 metri dalla riva. E’ accaduto a Cannatello, altra zona balneare di Agrigento. Nei giorni passati a Maddalusa, però, si era scatenato un dibattito. In molti hanno pensato si trattasse di sversamento di liquami, altri di perdita di carburante da parte di qualche imbarcazione. L’acqua del mare, però, era cristallina e nessun male odore si sentiva nell’aria. Gli uomini della Capitaneria, affiancati da esperti, hanno immediatamente compreso che si trattava di un fenomeno naturale, nessuna emergenza balneazione al momento, ma raccomandazione di prudenza in mare tanta.

Molte località italiane sono interessate da fenomeni analoghi, dove ogni anno le meduse sembrano aumentare sempre di più; a banchi si sono infatti già presentate in Sicilia e in Puglia. Un luogo comune asserisce che sia indice di un mare pulito e “sano”, ma su questa teoria ci sono diverse interpretazioni. Di sicuro c’è che le meduse seguono un andamento biologico ciclico e non costante come si sta verificando negli ultimi tempi.

Ultima modifica: 2 agosto 2018