Sempre più complicato il giallo di Gessica, spunta una chat con un uomo; la mamma: “Ho fatto un sogno premonitore”

Ci sarebbe, al vaglio degli investigatori che si stanno occupando della vicenda, l’ipotesi di un allontanamento volontario, dietro la scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane mamma di Favara, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 12 agosto.

Lo riporta questa mattina il quotidiano La Sicilia che scrive di come la ventisettenne, madre di quattro figli, avrebbe intrattenuto contatti via chat con alcune persone su Internet e, secondo la testata giornalistica, la stessa favarese,a una di queste, un uomo delle Marche, avrebbe svelato la sua presunta voglia di andarsene via.

Tutto ciò sarebbe emerso dopo che la trasmissione televisiva “La vita in diretta” che si è occupata del caso venerdì scorso, aveva mandato in onda l’intervista a don Diego, il parroco favarese che sta ha organizzando, con tutta la comunità ecclesiale, una fiaccolata di sensibilizzazione per giorno 12 settembre. A don Diego, contattato nelle ore successive alla trasmissione televisiva, un uomo marchigiano, avrebbe riferito del presunto desiderio della giovane di andare via da Favara ma di non poterlo fare per motivi economici.

Don Diego, interivstato a “La vita in diretta!, sul primo canale della Rai, aveva affermato: “Personalmente credo che non sia possibile che nessuno sappia niente. E’ un dovere parlare, chi sa parli, anche nell’anonimato e dare indicazioni affinché si trovi questa persona viva e vegeta come mi auguro”.

Intanto il quotidiano Il Mattino di Napoli riporta, a sua volta, alcune dichiarazioni della mamma di Gessica che dice: “Ho sognato un uomo calvo, magro di corporatura, che mi ha indicato il posto esatto dove si trova mia figlia. Sono convintissima che quel sogno sveli che fine ha fatto Gessica».

Il sogno premonitore – scrive il quotidiano napoletano – sarebbe poi stato raccontato ai carabinieri di Agrigento che già da settimane hanno avviato un’incessante attività di indagine nei luoghi frequentati abitualmente dalla ragazza e scandagliato tutte le conoscenze, anche occasionali di Gessica Lattuca. Secondo alcune fonti – scrive Il Mattino – quello che la mamma avrebbe riportato come sogno, sarebbe in realtà una circostanza riferita da qualcuno che sa cosa è successo alla donna, ma per le regole non codificate dell’atteggiamento omertoso si preferisce dire che lo si è sognato.

Ultima modifica: 9 settembre 2018