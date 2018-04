In semifinale regionale la squadra juniores del Canicattì calcio

CANICATTI’. La squadra Juniores del Canicattì calcio, allenata da mister Luigi Giordano, ha superato ai quarti di finale della fase regionale, i pari età dell’Alcamo, in una gara “secca” sul neutro di Mazara del Vallo ed accede alle semifinali.

Sotto per una rete a zero (al 10′), i canicattinesi hanno ribaltato il risultato, grazie alle reti di Condello (al 25’) e Giardina (all’85′).

Adesso si attende di conoscere il prossimo avversario, da affrontare in semifinale. La squadra, lo scorso anno si è laureata campione regionale.

“La società – ha detto l’addetto stampa del sodalizio biancorosso, Enzo Morreale – si congratula con mister Giordano e con lo staff tecnico del settore giovanile per gli ambiziosi traguardi ottenuti nel campionato regionale. Il vivaio è importante per una società come la nostra che ha l’obiettivo di formare e forgiare giovani calciatori da impiegare anche con la prima squadra. C’è un grande lavoro dietro: dalla società che organizza nei minimi dettagli i tornei – aggiunge Morreale – partendo da quello di Eccellenza che ci ha visti raggiungere, quest’anno, da matricola un risultato importante, il quinto posto. Ma anche quelli del settore giovanile che negli anni ci hanno dato grandi soddisfazioni”.

Ultima modifica: 26 aprile 2018