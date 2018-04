Segnalazioni: Villaggio Peruzzo : “Quartiere senza spazzamento e discerbamento”

Un gruppo di residenti al Villaggio Peruzzo, capitanati da Massimiliano Patti, ha inviato al nostro giornale una foto per segnalare la situazione in cui verte il quartiere: “Aiuole non curate, erba infestante sui marciapiedi divelti ed altro….“.

Infatti, come è sotto gli occhi di tutti i cittadini di Agrigento, in città non è più praticato lo spazzamento delle strade e ciò è aggravato da un’altra rinuncia: il discerbamento, con la conseguenza di strade non spazzate e infestate da sterpaglie. Una straordinaria prospettiva per una città a vocazione turistica e che ambiva a diventare capitale della cultura.

Ultima modifica: 8 aprile 2018