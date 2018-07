Seduta infruttuosa del Consiglio comunale. Alfano: “Firetto ci dica se il Bilancio mantiene gli equilibri”

AGRIGENTO. Nulla di fatto in Consiglio comunale ad Agrigento per il Bilancio 2016. Insorge il consigliere com,ùunale Gioacchino Alfano.

“Un’altra seduta infruttuosa: questo è quanto è accaduto oggi. Infatti, in fase di appello – dice Alfano – volutamente qualche consigliere comunale si è allontanato dall’aula Sollano per far venir meno il numero legale. Neanche oggi siamo quindi riusciti ad entrare nel merito della trattazione del rendiconto 2016.

I gruppi consiliari AgrigentoCambia ed AgrigentoRinasce cercheranno di sfruttare al meglio il tempo che intercorrerà tra la seduta di oggi e la prossima convocazione: infatti, già nella giornata di domani presenteremo presso gli uffici di presidenza un documento nel quale si chiederà, in considerazione del notevole ritardo nell’approvazione del rendiconto 2016, che l’amministrazione attiva e gli uffici finanziari provvedano a relazionare, entro e non oltre la prima seduta utile, in merito al mantenimento degli equilibri di bilancio per l’annualità 2017 e 2018.

Confidiamo che ciò sia possibile anche in considerazione del fatto che gli uffici risultano, ad oggi, impegnati nella predisposizione della bozza del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2018/2020. Tale relazione risulta necessaria a garanzia del Consiglio comunale tutto ed in modo particolare di coloro che credono nella bontà del documento contabile ma che, considerato il notevole ritardo nell’approvazione di un documento relativo al 2016 in pieno 2018, vogliono avere il conforto e la certezza che la gestione finanziaria portata avanti abbia consentito il mantenimento degli equilibri finanziari ed abbia posto le basi per la prosecuzione di un’azione politica rivolta alla risoluzione delle problematiche economiche che da un decennio soffocano le casse dell’ente limitandone di fatto l’azione.

Confidiamo che si possa ristabilire all’interno dell’aula Sollano – conclude il consigliere Alfano – un clima sinergico caratterizzato da una maggiore serenità e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti”.

Ultima modifica: 10 luglio 2018