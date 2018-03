Sedici Comuni chiamati al voto a giugno: tra questi c’è anche Licata

AGRIGENTO. Sono 16 i comuni dell’Agrigentino chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali il 10 giugno prossimo, quando in Sicilia andranno alle urne complessivamente 137 comuni siciliani. Si voterà col sistema maggioritario a doppio turno nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, il resto sotto soglia 15mila. In provincia di Agrigento si voterà ad Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Camastra, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina; tutti comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti in cui si vota con il sistema maggioritario a turno unico: viene eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti, la lista collegata si aggiudica i 2/3 dei seggi del consiglio comunale. È Licata, invece, l’unico comune dell’Agrigentino con popolazione superiore a 15 mila abitanti, chiamato alle urne in questa tornata elettorale: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% più 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Ultima modifica: 26 marzo 2018