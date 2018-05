Seconda edizione di “I Love Monreale” impegnati  i Piccy Models di Palermo e della provincia di Agrigento

In foto Salvatore Di Betta presso gli uffici della Vanity Models Management.

In corso i preparativi per la seconda edizione di “I Love Monreale” dove saranno impegnati i Piccy Models ufficiali di Palermo e della provincia di Agrigento oltre i bambini residenti a Monreale.

Piccy Models una realtà sempre più in crescita coordinata da i due co- fondatori Salvatore Di Betta, Director e Alessandro Tondo, Creative Director.

Una storia quella della Piccy Models iniziata nell’Ottobre 2013 con un casting quasi organizzato per gioco che ormai vanta diversi eventi e attività di marketing.

Passando agli Influencer queste nuove figure pubblicitarie 3.0 che con un forte seguito sui canali social riescono ad imporre il proprio stile nell’ambito Fashion, Lifestyle e travel.

Salvatore Di Betta é riuscito anche in questo settore a differenziarsi a creare la domanda da parte delle aziende ancor prima che cominciasse a reclutare le figure interessate.

Tra le novità più imminenti l’apertura di una nuova sede super innovativa a Palermo e un management sempre più organizzato e in costante aggiornamento per riuscire a raggiungere gli obiettivi richiesti dai clienti con una costumer care rivolta agli Influencer davvero all’avanguardia.

In corso l’organizzazione di un evento sulla formazione e sulla materia per Settembre 2018 e tante novità in previsione.

Lo stesso afferma:

“C è tanta curiosità per il mondo dell’influencer marketing e noi siamo pronti per poter soddisfare tutte le esigenze”

La strada è ancora molto lunga per il giovane empedoclino ma la voglia di fare e la determinazione sicuramente non mancano ad un ragazzo di 28 anni che da 12 è impegnato nel settore degli eventi e delle campagne pubblicitarie.

Le prossime date:

I LOVE MONREALE 2018

15/16 Giugno 2018 (Monreale PA)

Ultima modifica: 30 maggio 2018