Sebastiano RavÃ¬ farÃ  parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ex Provincia

AGRIGENTO. Sebastiano Ravì è stato scelto per fare parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in qualità di componente. La scelta tramite sorteggio, avvenuto lo scorso 29 marzo, è stata fatta in seguito alla rinuncia del dott. Mario Fontanazza, comunicata in data 4 aprile, per incompatibilità con l’incarico di revisore, ai sensi del comma 5 dell’art. 22 della Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015.

Al nuovo componente, se accetterà l’incarico, verrà corrisposto un compenso annuo pari a €.12.000,00, più il rimborso delle spese di viaggio.

La nomina di un nuovo componente del collegio dei revisori dei conti si è resa necessaria in seguito alle dimissioni del dott. Francesco Marcone. Sono attualmente in carica, nel Collegio ei Revisori del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Presidente dott. Alfredo Batticani e il dott. Francesco Di Giacomo

Ultima modifica: 5 aprile 2018