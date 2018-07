SEAP Aragona: altro colpo di mercato, arriva la centrale Ambra Composto

La società SEAP Pallavolo Aragona ufficializza l’ingaggio della forte centrale palermitana, Ambra Composto, 180 cm, classe 1987, proveniente dal Volley Palermo di serie B2.

Si tratta di un’atleta di grande esperienza e di indiscusso valore, che il presidente Nino Di Giacomo è riuscita a strappare alla concorrenza di tanti club, anche di categoria superiore.

Curriculum di tutto rispetto per Ambra Composto con un passato anche in serie B2 e B1 con la squadra agrigentina dell’Akragas Volley.

Ecco il suo curriculum:

2017/18 – Progetto Volley Palermo (B2)

2016/17 – Mam S. Teresa Volley dal 16/11/16 (B1)

2016/17 – Due Principati Baronissi (B1)

2015/16 – Santa Teresa Volley (B1)

2014/15 – Effe Volley S. Teresa dal 28/12/14 (B2)

2014/15 – Holimpia Siracusa fino al 27/12/14 (B1)

2013/14 – Akragas Volley (B1)

2012/13 – Akragas Volley (B2)

2011/12 – Porto Recanati (B2)

2010/11 – Heraclea Gela (B2)

2009/10 – PM Potenza (B1)

2008/09 – Costanza Siracusa (B2)

2004/08 – Pam Club Modica (B1)

2003/04 – Trinacria Palermo (C)

2002/03 – Trinacria Palermo (D)

Le sue prima parole da neo giocatrice della SEAP Pallavolo Aragona: “Ho scelto l’Aragona per l’ambizioso progetto che mi ha illustrato il presidente Nino Di Giacomo. Dopo un anno nella mia città, che mi ha lasciato tanto amaro in bocca e tanta delusione per non aver centrato nemmeno i play off, ho tanta voglia di fare bene e di togliermi ancora nuove soddisfazioni, di ricominciare a lavorare in palestra ed avere un obiettivo ben preciso davanti agli occhi. Nonostante la mia età non più giovanissima, ho sempre voglia di imparare cose nuove ed allenarmi al meglio, con la speranza di stare sempre bene fisicamente e mentalmente. Spero di centrare tutti gli obiettivi che la società ha messo nel mirino per questa stagione giocando al meglio. Di sicuro darò il 200% per non deludere le aspettative della vigilia”.

