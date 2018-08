Scuole di Canicattì: tre progetti ammessi a finanziamento

CANICATTI’. Il Dirigente Generale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Sicilia ha decretato l’elenco delle istanze presentate nell’ambito della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica. Tre gli istituti scolastici di Canicattì, su tre progetti presentati, sono stati ammessi, nello specifico, la “Rapisardi” al n. 9 con 1.860.000 euro di finanziamento, al n. 15 dell’elenco “La Carrubba” con 1.465.000 euro ed infine la “Rapisardi” al n. 140 con 4.993.000 euro riferito al completamento dell’istituto di Via Allende.

E’ stata predisposta, inoltre, la graduatoria delle istanze di finanziamento pervenute per le tipologie E, contributo messa a norma antincendio, dove ben sette interventi richiesti dal Comune di Canicattì sono stati inseriti in graduatoria fra le prime 13 istanze. “Manifesto grande soddisfazione nel leggere i progetti, presentati dal Comune di Canicattì, inseriti nelle due diverse graduatorie in ottime posizioni.

Non posso che ringraziare tutti coloro i quali hanno fattivamente lavorato affinchè si potesse raggiungere un risultato così importante, per tutti noi, per la nostra comunità – dice l’assessore Rosa Maria Corbo – e soprattutto per i nostri ragazzi. Nel cercare di portare avanti i tanti progetti, sempre con il massimo impegno, questi preziosi risultati sono da stimolo per andare avanti”.

Ultima modifica: 6 agosto 2018