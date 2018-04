A Scuola con il Piedibus. Nella mattinata odierna si sono dati appuntamento i piccoli della scuola elementare Montessori di San Leone per dare avvio alla carovana che li ha portati a scuola . Il progetto sociale ed ecologico ha visto la partecipazione di tutto lo staff tecnico e scolastico con in testa il Preside Luigi Costanza. I bambini entusiasti sono arrivati puntuali al suono della campanella camminando ed osservando regole di comportamento sociali e rispettose per l’ambiente urbano. Presenti anche l’assessore alla viabilità del comune di Agrigento Gabriella Battaglia, il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni, docenti e responsabili del dipartimento salute e ufficio educazione dell’Asp di Agrigento.

