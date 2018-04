A scuola con la Guardia di finanza: i baschi verdi insegnano la legalità agli studenti

AGRIGENTO. A più di un mese dall’avvio del primo incontro, continuano le attività informative in tema di cultura della legalità che le Fiamme Gialle agrigentine, nell’ambito della VI edizione del progetto “Educazione alla legalità economica”, stanno rivolgendo agli studenti delle scuole primarie e secondarie (individuate di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale).

Sono più di 35 gli incontri già svolti negli istituti scolastici della nostra provincia, coinvolgendo quasi 130 classi scolastiche ed interessando complessivamente circa 3.200 studenti. Altissimo è stato il loro livello di attenzione dimostrato interagendo con gli interlocutori nonché il grande interesse, l’entusiasmo e la sensibilità rivolta sia agli argomenti trattati che ai vari settori operativi d’intervento del Corpo illustrati direttamente da Ufficiali della Guardia di Finanza in servizio sul territorio.

L’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria e contribuisce ad avvicinare il mondo della scuola alla Guardia di Finanza ed offre una ulteriore possibilità ai giovanissimi studenti di accrescere una propria identità culturale improntata alla legalità ed al rispetto delle Istituzioni.

L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Di concerto con il predetto Dicastero, è stato così sviluppato il progetto denominato “Educazione alla legalità economica” che, anche per l’anno scolastico 2017/2018, prevede l’organizzazione, a livello nazionale, di incontri presso le scuole orientati a:

– creare e diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”;

– affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria;

– stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

All’iniziativa è abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità” che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal Corpo in tali settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica.

Ultima modifica: 21 aprile 2018