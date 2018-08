AGRIGENTO. L’ASD Racing Team di Agrigento ha promosso una “scuola di ciclismo” per la stagione 2018-19 dal 4 settembre con partenza presso Via Gramsci, piazzale cimitero Bonamorone nei giorni martedì e giovedì, mentre a Sciacca la partenza avverrà presso il bosco Pierderici ogni martedì e venerdì. Si tratta di una serie di attività volte alla diffusione dell’educazione ambientale, alimentare e stradale per i più piccoli.

Simona Piraneo

Ultima modifica: 16 agosto 2018