“Scrambler therapy”, nuovo strumento per il dolore cronico all’Hospice del San Giovanni Di Dio

AGRIGENTO. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento apre a nuove possibilità di cura e sollievo del dolore cronico, neuropatico ed oncologico grazie all’acquisto di un’innovativa apparecchiatura elettromedicale essenziale nella cosiddetta “scrambler therapy”, una nuova ed efficiente arma nel trattamento antalgico.

Il dispositivo medico, in codice MC-5A, è in grado di simulare sino a cinque neuroni artificiali che, attraverso elettrodi di superficie applicati sulla pelle, sono in grado di inviare dei segnali che vengono identificati dal sistema nervoso centrale del paziente come messaggi di “non dolore” capaci di “interferire” con le autentiche percezioni dolorose tendendo a neutralizzarle. Il trattamento si dimostra efficace anche nei casi di resistenza agli oppiacei, non ha effetti collaterali, non è invasivo e permette un’immediata risposta del paziente con la tempestiva riduzione del dolore ed il perdurare del beneficio anche a distanza di mesi dalla fine del ciclo di cure.

La “scrambler therapy” sarà possibile presso l’Unità operativa Hospice del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La nuova tecnica tratterà sia il dolore cronico neoplastico, dovuto a patologia primitiva, metastasi e trattamenti di tipo chemioterapico, radioterapico e chirurgico, sia quello di natura non neoplastico legato a lombo sciatalgie, neuropatie post herpetiche, trigeminali o diabetiche, cervicalgie, sindrome dell’arto fantasma e nevralgie traumatiche o post chirurgiche.

L’investimento compiuto dall’Asp di Agrigento per dotarsi della nuova strumentazione si aggira intorno ai 53.000 euro ed è coperto grazie ai fondi previsti dai programmi sanitari 2012 e 2013 “potenziamento rete regionale cure palliative” e “sviluppo della rete regionale di terapia del dolore”. Obiettivo aziendale è dunque quello di migliorare le condizioni di salute e la qualità di vita dei tanti pazienti che afferiscono all’Hospice dell’ospedale di Agrigento garantendo una moderna ed efficace gamma di terapie contro il dolore cronico.

